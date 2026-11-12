2026年11月11日，乌干达政府在坎帕拉设立了总统布干达事务高级特别特使办公室，由约瑟夫·穆卡萨·塞瓦瓦领导。据《The Rio Times》报道，该机构将成为中央政府与位于该国中部的历史王国布干达之间进行对话的常设渠道。

总统事务部长米莉·巴巴兰达代表政府为该办公室揭幕。仪式在坎帕拉纳卡塞罗区的Mosa Courts举行。巴巴兰达表示，新机构应成为对话工具，而不只是一个礼仪性机构。

与布干达沟通的渠道

当地媒体将该办公室描述为政府与王国之间保持联系的常设渠道。据其报道，塞瓦瓦于2025年12月首次被任命为总统约韦里·穆塞韦尼的布干达事务特别特使。塞瓦瓦本人表示，该办公室不是政治机构，应促进民众团结。

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布干达是乌干达中部的一个历史王国，由卡巴卡罗纳德·穆文达·穆特比二世领导。乌干达独立后，王国与该国中央政府之间的关系曾多次紧张。

王国的立场

布干达卡蒂基罗、王国首相查尔斯·彼得·马伊加由布干达议会卢基科议长帕特里克·卢瓦加·穆贡布莱代表出席活动。马伊加在致辞中呼吁新办公室加强政府与王国之间的沟通，并优先关注布干达的问题。

1966年，政府军袭击了位于坎帕拉的卡巴卡宫殿，1967年宪法废除了乌干达各王国。它们于1993年作为文化机构恢复。2009年9月，在对卡巴卡计划访问卡永加实施限制后，发生了暴力冲突。

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