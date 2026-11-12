В Польше сотрудники Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью пришли в штаб-квартиру телеканала TV Republika и передали руководству документ с требованием предоставить запись и документацию о концессии. Действия правоохранителей проводились по поручению Окружной прокуратуры в Щецине в рамках производства по событиям, произошедшим 16 октября возле Конституционного трибунала.

Как сообщает RMF24, производство касается подозрения в совершении преступлений во вред сотрудникам полиции и премьер-министру Польши. Заявление по этому делу подал министр внутренних дел и администрации Марцин Кервиньский.

Руководство канала не приняло документ

TV Republika транслировал вручение документа в прямом эфире. Главный редактор канала Томаш Сакевич и журналисты отказались принять документ и вступили в дискуссию с полицейскими. Сакевич назвал ситуацию «скандалом» и заявил, что считает неприемлемым требование передать материалы полиции, которая, по его словам, может защищать саму себя.

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Через несколько минут правоохранители покинули здание. По данным Onet, которые приводит RMF24, между сотрудниками телеканала и полицейскими возникло напряжение. Несколько телевизионных групп, в том числе операторы, пошли за правоохранителями в метро и зашли вместе с ними в вагон. В ситуации также участвовали депутаты партии «Право и справедливость» Дариуш Матецький и Мариуш Госек, потребовавшие ознакомиться с деталями документа.

Что проверяет прокуратура

Производство касается возможных призывов в эфире TV Republika к распространению сведений о частной жизни сотрудницы полиции, а также последующего публичного разглашения этих данных без ее согласия при обстоятельствах, которые могли угрожать ее безопасности или безопасности близких. Следователи также проверяют информационные строки и высказывания репортеров, которые, по версии прокуратуры, содержали оскорбительные и унизительные формулировки в отношении полицейских и премьер-министра.

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