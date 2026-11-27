Студенческое движение в Сербии выдвинуло профессора химии Радомира Саичича кандидатом на президентских выборах, которые должны состояться 27 декабря. Об этом сообщает Tagesschau.

Кандидат от студенческого движения

Студенты заявили, что Саичич посвятил профессиональную жизнь образованию и науке, при этом не молчал о политически чувствительных вопросах. По их словам, после обрушения навеса в Нови-Саде, которое стало началом студенческих протестов, профессор публично поддержал студентов. Он также выступал против насилия со стороны полиции и репрессий в отношении преподавателей.

65-летний Саичич уже является депутатом нового парламента как представитель студенческого списка. Этот список победил на парламентских выборах, и эта победа в материале названа неожиданной.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Выборы после отставки Вучича

Бывший президент Сербии Александар Вучич в конце сентября подал в отставку. Его намерение вернуться к власти на должности премьер-министра не было реализовано после победы студенческого движения на парламентских выборах. Вучич не может снова баллотироваться на должность главы государства, поскольку уже отработал два президентских срока.

Партия Вучича пока не назвала собственного кандидата на президентские выборы. Саичич заявил, что после победы студенческого движения необходимо обеспечить верховенство права и бороться с коррупцией.

Читай нас в