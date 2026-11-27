Ruch studencki w Serbii wysunął profesora chemii Radomira Saičicia jako kandydata w wyborach prezydenckich, które mają odbyć się 27 grudnia. Poinformował o tym Tagesschau.

Kandydat ruchu studenckiego

Studenci oświadczyli, że Saičić poświęcił swoje życie zawodowe edukacji i nauce, a jednocześnie nie milczał w sprawach politycznie wrażliwych. Według nich po zawaleniu się zadaszenia w Nowym Sadzie, które zapoczątkowało protesty studenckie, profesor publicznie poparł studentów. Występował również przeciwko przemocy ze strony policji i represjom wobec nauczycieli.

65-letni Saičić jest już deputowanym nowego parlamentu jako przedstawiciel listy studenckiej. Lista ta wygrała wybory parlamentarne, a zwycięstwo to w materiale określono jako niespodziewane.

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Wybory po rezygnacji Vučicia

Były prezydent Serbii Aleksandar Vučić podał się do dymisji pod koniec września. Jego zamiar powrotu do władzy na stanowisku premiera nie został zrealizowany po zwycięstwie ruchu studenckiego w wyborach parlamentarnych. Vučić nie może ponownie kandydować na stanowisko głowy państwa, ponieważ sprawował już urząd prezydenta przez dwie kadencje.

Partia Vučicia nie wskazała jeszcze własnego kandydata w wyborach prezydenckich. Saičić oświadczył, że po zwycięstwie ruchu studenckiego należy zapewnić rządy prawa i walczyć z korupcją.

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