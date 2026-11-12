Поліція в Польщі передала TV Republika вимогу надати запис — RMF24

У Польщі співробітники Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю прийшли до штаб-квартири телеканалу TV Republika та передали керівництву документ із вимогою надати запис і концесійну документацію. Дії правоохоронців відбувалися за дорученням Окружної прокуратури в Щецині в межах провадження щодо подій, які сталися 16 жовтня біля Конституційного трибуналу.

Як повідомляє RMF24, провадження стосується підозри у вчиненні злочинів на шкоду поліцейським і прем'єр-міністру Польщі. Заяву у цій справі подав міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кервінський.

Керівництво каналу не прийняло документ

TV Republika транслював вручення документа наживо. Головний редактор каналу Томаш Сакевич і журналісти відмовилися прийняти документ та вступили в дискусію з поліцейськими. Сакевич назвав ситуацію «скандалом» і заявив, що вважає неприйнятною вимогу передати матеріали поліції, яка, за його словами, може захищати сама себе.

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За кілька хвилин правоохоронці залишили будівлю. За даними Onet, які наводить RMF24, між співробітниками телеканалу та поліцейськими виникло напруження. Кілька телевізійних груп, зокрема оператори, пішли за правоохоронцями до метро та зайшли з ними до вагона. У ситуації також брали участь депутати партії «Право і справедливість» Даріуш Матецкі та Маріуш Госек, які вимагали ознайомитися з деталями документа.

Що перевіряє прокуратура

Провадження стосується можливих закликів в ефірі TV Republika до поширення відомостей про приватне життя співробітниці поліції, а також подальшого публічного розголошення цих даних без її згоди за обставин, які могли загрожувати її безпеці або безпеці близьких. Також слідчі перевіряють інформаційні рядки та висловлювання репортерів, що, за версією прокуратури, містили образливі й принизливі формулювання щодо поліцейських і прем'єр-міністра.

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