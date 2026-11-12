波兰警方要求TV Republika提供录像——RMF24

在波兰，中央网络犯罪打击局的工作人员来到电视台TV Republika总部，向管理层递交了一份要求提供录像和特许经营文件的文件。执法人员的行动是根据什切青区检察院的指示进行的，属于针对10月16日在宪法法庭附近发生事件的调查程序的一部分。

据RMF24报道，该程序涉及涉嫌实施损害警察人员和波兰总理利益的犯罪行为。波兰内政和行政部长马尔钦·凯尔温斯基就此案提交了报案材料。

电视台管理层未接收文件

TV Republika直播了文件递交过程。该台总编辑托马什·萨凯维奇和记者拒绝接收该文件，并与警察展开讨论。萨凯维奇称这一情况为“丑闻”，并表示，他认为要求将材料移交给警方不可接受，因为警方按他的说法可能在保护自己。

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几分钟后，执法人员离开了大楼。根据RMF24援引的Onet消息，电视台员工与警察之间出现了紧张局面。数个电视摄制组，包括摄像师，跟随执法人员前往地铁，并与他们一同进入车厢。法律与公正党议员达柳什·马泰茨基和马里乌什·戈谢克也参与了此事，并要求了解文件的细节。

检察院正在核查什么

该程序涉及TV Republika节目中可能出现的呼吁，即传播一名女性警务人员私人生活的信息，以及随后在未经其同意的情况下公开披露这些数据，且相关情形可能危及她本人或亲属的安全。调查人员还在核查信息滚动字幕和记者的言论；检察院认为，其中包含针对警察人员和总理的侮辱性及贬损性表述。

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