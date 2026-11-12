W Polsce funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przyszli do siedziby stacji TV Republika i przekazali jej kierownictwu dokument z żądaniem udostępnienia nagrania oraz dokumentacji koncesyjnej. Działania funkcjonariuszy były prowadzone na polecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie w ramach postępowania dotyczącego wydarzeń, które miały miejsce 16 października w pobliżu Trybunału Konstytucyjnego.

Jak informuje RMF24, postępowanie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstw na szkodę funkcjonariuszy policji i premiera Polski. Zawiadomienie w tej sprawie złożył minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Kierownictwo stacji nie przyjęło dokumentu

TV Republika transmitowała wręczenie dokumentu na żywo. Redaktor naczelny stacji Tomasz Sakiewicz oraz dziennikarze odmówili przyjęcia dokumentu i wdali się w dyskusję z policjantami. Sakiewicz nazwał sytuację „skandalem” i oświadczył, że uważa za niedopuszczalne żądanie przekazania materiałów policji, która, jak stwierdził, może chronić samą siebie.

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Po kilku minutach funkcjonariusze opuścili budynek. Według informacji Onetu, przytaczanych przez RMF24, między pracownikami stacji a policjantami doszło do napięcia. Kilka ekip telewizyjnych, w tym operatorzy, poszło za funkcjonariuszami do metra i weszło z nimi do wagonu. W sytuacji uczestniczyli również posłowie partii Prawo i Sprawiedliwość Dariusz Matecki i Mariusz Gosek, którzy domagali się zapoznania ze szczegółami dokumentu.

Co sprawdza prokuratura

Postępowanie dotyczy możliwych wezwań na antenie TV Republika do rozpowszechniania informacji o życiu prywatnym pracowniczki policji, a także późniejszego publicznego ujawnienia tych danych bez jej zgody w okolicznościach, które mogły zagrażać jej bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu jej bliskich. Śledczy sprawdzają również paski informacyjne i wypowiedzi reporterów, które według prokuratury zawierały obraźliwe i poniżające sformułowania wobec policjantów i premiera.

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