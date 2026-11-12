В Великобритании регулятор Ofcom оштрафовал компанию Meta на 450 тыс. фунтов стерлингов за неоднократное предоставление неточной информации о сервисе WhatsApp Business. Санкцию применили из-за ответов компании на запросы, направленные в рамках обзора телекоммуникационного рынка, сообщает Channel NewsAsia.

Данные для обзора рынка

В 2025 году Ofcom анализировал рынок массовых SMS-рассылок для бизнеса, чтобы лучше оценить доступные компаниям услуги. Регулятор запросил у Meta сведения о WhatsApp Business, в том числе об объёмах сообщений и доходах.

По данным Ofcom, Meta неоднократно предоставляла неточную информацию. Часть ошибок не исправляли до 11 месяцев, прежде чем компания представила скорректированные данные.

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Расследование и штраф

В январе Ofcom начал расследование в связи с этими неточностями. Регулятор пришёл к выводу, что Meta нарушила пять отдельных требований о предоставлении информации по британскому закону о коммуникациях в ответах на два запроса, не предоставив полные и точные данные.

Первоначальный штраф в размере 600 тыс. фунтов уменьшили на 25%, поскольку Meta признала ответственность, согласилась на урегулирование дела и не получила выгоды от предоставления неточных сведений. В компании заявили, что серьёзно относятся к регуляторным обязательствам и полностью сотрудничали с расследованием Ofcom.

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