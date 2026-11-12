在英国，监管机构Ofcom因Meta多次提供有关WhatsApp Business服务的不准确信息，对该公司处以45万英镑罚款。该处罚源于公司对电信市场审查框架内发出的问询所作的回复，Channel NewsAsia报道。

市场审查数据

2025年，Ofcom分析了面向企业的大规模SMS群发市场，以更好地评估公司可获得的服务。监管机构要求Meta提供有关WhatsApp Business的信息，包括消息量和收入。

Ofcom表示，Meta多次提供不准确信息。部分错误长达11个月未得到纠正，之后该公司才提交修正后的数据。

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调查与罚款

1月，Ofcom就这些不准确之处启动了调查。监管机构认定，Meta在回复两项问询时未提供完整、准确的数据，违反了英国《通信法》中五项独立的信息提供要求。

最初60万英镑的罚款被下调25%，因为Meta承认责任、同意和解，并且未从提供不准确信息中获益。该公司表示，其严肃对待监管义务，并全面配合了Ofcom的调查。

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