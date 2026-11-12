W Wielkiej Brytanii regulator Ofcom ukarał firmę Meta grzywną w wysokości 450 tys. funtów szterlingów za wielokrotne przekazywanie niedokładnych informacji o usłudze WhatsApp Business. Sankcję nałożono w związku z odpowiedziami firmy na zapytania przesłane w ramach przeglądu rynku telekomunikacyjnego, podaje Channel NewsAsia.

Dane na potrzeby przeglądu rynku

W 2025 roku Ofcom analizował rynek masowej wysyłki SMS-ów dla biznesu, aby lepiej ocenić usługi dostępne dla firm. Regulator zwrócił się do Mety o informacje dotyczące WhatsApp Business, w tym o liczbę wiadomości i przychody.

Według Ofcom Meta wielokrotnie przekazywała niedokładne informacje. Część błędów nie została poprawiona przez okres do 11 miesięcy, zanim firma przedstawiła skorygowane dane.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dochodzenie i grzywna

W styczniu Ofcom wszczął dochodzenie w sprawie tych nieścisłości. Regulator uznał, że Meta naruszyła pięć odrębnych wymogów dotyczących przekazywania informacji wynikających z brytyjskiej ustawy o komunikacji w odpowiedziach na dwa zapytania, nie dostarczając pełnych i dokładnych danych.

Początkową grzywnę w wysokości 600 tys. funtów obniżono o 25%, ponieważ Meta przyznała się do odpowiedzialności, zgodziła się na ugodowe zakończenie sprawy i nie odniosła korzyści z przekazania niedokładnych informacji. Firma oświadczyła, że poważnie traktuje swoje obowiązki regulacyjne i w pełni współpracowała w dochodzeniu Ofcom.

Czytaj nas na