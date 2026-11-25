Lider izraelskiej partii Jaszar, Gadi Eizenkot, zgodził się podpisać pakt koalicyjny z prawicową partią opozycyjną Nasz Dom Izrael, na której czele stoi Awigdor Lieberman. Jest to pierwsze takie porozumienie po wyborach w Izraelu 27 października, informuje Cyprus Mail.

Eizenkot, były szef izraelskich sił zbrojnych, i Lieberman spotkali się we wtorek, po czym uzgodnili pakt. Prezydent Izraela Icchak Herzog powierzył Eizenkotowi misję utworzenia rządu, podczas gdy Binjamin Netanjahu pozostaje pełniącym obowiązki premiera.

Brak większości w Knesecie

Zgodnie z wynikami wyborów Jaszar zdobył 21 miejsc w Knesecie, a Nasz Dom Izrael — siedem. Wraz z innymi partnerami koalicja Eizenkota, do której należy Lieberman, ma 48 deputowanych w 120-osobowym parlamencie.

Sojusz Likudu Netanjahu z ugrupowaniami skrajnej prawicy i ultraortodoksyjnymi ma 53 miejsca. Potencjalnymi sojusznikami Eizenkota mogą być partie reprezentujące arabską mniejszość Izraela. Mają one 19 miejsc w Knesecie i zdecydowanie sprzeciwiają się Netanjahu.

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Porozumienie było zaskoczeniem, ponieważ Lieberman wcześniej sprzeciwiał się utworzeniu rządu przy wsparciu partii arabskich, a także rządowi jedności z Netanjahu. Oświadczył również, że jego głównym celem jest odsunięcie Netanjahu od władzy.

Termin utworzenia rządu

Eizenkot musi utworzyć rząd do 6 grudnia w ramach 28-dniowego mandatu. Może poprosić o przedłużenie o kolejne 14 dni. Jeśli Eizenkot nie zdoła utworzyć gabinetu, możliwość podjęcia próby otrzyma Netanjahu. Jeśli nikt nie utworzy rządu, w przyszłym roku w kraju odbędą się nowe wybory.

Równolegle Eizenkot, część jego partnerów z tak zwanego bloku zmian i Likud prowadzą rozmowy o możliwym rządzie jedności. Lewicowa partia Demokraci, która ma osiem miejsc, ogłosiła zawieszenie rozmów z Eizenkotem z powodu postępów w jego kontaktach z Likudem oraz impasu w negocjacjach dotyczących „rządu zmian”.

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