以色列“亚沙尔”党领导人加迪·艾森科特同意与由阿维格多·利伯曼领导的右翼反对党“以色列是我们的家园”签署联合政府协议。这是10月27日以色列选举后的首项此类协议，Cyprus Mail报道。

以色列武装部队前负责人艾森科特与利伯曼于周二会面，随后就该协议达成一致。以色列总统艾萨克·赫尔佐格授权艾森科特组建政府，而本雅明·内塔尼亚胡仍为代理总理。

议会中没有多数席位

根据选举结果，“亚沙尔”党在议会获得21个席位，“以色列是我们的家园”获得7个席位。加上其他伙伴，包含利伯曼在内的艾森科特联盟在拥有120个席位的议会中占有48席。

内塔尼亚胡的利库德集团与极右翼和极端正统派政党的联盟拥有53个席位。艾森科特的潜在盟友可能是代表以色列阿拉伯少数群体的政党。它们在议会拥有19个席位，并强烈反对内塔尼亚胡。

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这项协议令人意外，因为利伯曼此前反对在阿拉伯政党支持下组建政府，也反对与内塔尼亚胡组成联合政府。他还表示，他的主要目标是让内塔尼亚胡下台。

组建政府的期限

艾森科特必须在28天授权期内于12月6日前组建政府。他可以请求再延长14天。如果艾森科特无法组建内阁，内塔尼亚胡将获得尝试的机会。如果无人能够组建政府，该国将于明年举行新的选举。

与此同时，艾森科特、他在所谓变革阵营中的部分伙伴以及利库德集团正就可能组建联合政府进行谈判。拥有8个席位的左翼“民主党”宣布暂停与艾森科特的谈判，原因是他与利库德集团的接触取得进展，以及有关“变革政府”的谈判陷入僵局。

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