Лидер израильской партии «Яшар» Гади Эйзенкот договорился подписать коалиционный пакт с правой оппозиционной партией «Наш дом Израиль», которую возглавляет Авигдор Либерман. Это первая такая договоренность после выборов в Израиле 27 октября, сообщает Cyprus Mail.

Эйзенкот, бывший глава израильских вооруженных сил, и Либерман встретились во вторник, после чего согласовали пакт. Президент Израиля Ицхак Герцог поручил Эйзенкоту сформировать правительство, тогда как Биньямин Нетаньяху остается исполняющим обязанности премьер-министра.

Большинства в Кнессете нет

По итогам выборов «Яшар» получила 21 место в Кнессете, а «Наш дом Израиль» — семь. Вместе с другими партнерами коалиция Эйзенкота, в которую входит Либерман, имеет 48 депутатов в 120-местном парламенте.

Союз «Ликуда» Нетаньяху с ультраправыми и ультраортодоксальными партиями имеет 53 места. Потенциальными союзниками Эйзенкота могут стать партии, представляющие арабское меньшинство Израиля. Они имеют 19 мест в Кнессете и резко выступают против Нетаньяху.

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Договоренность стала неожиданностью, поскольку Либерман ранее возражал против формирования правительства при поддержке арабских партий, а также против правительства единства с Нетаньяху. Он также заявлял, что его главная цель — отстранить Нетаньяху от власти.

Срок для формирования правительства

Эйзенкот должен сформировать правительство до 6 декабря в рамках 28-дневного мандата. Он может попросить о продлении еще на 14 дней. Если Эйзенкот не сможет сформировать кабинет, возможность попробовать получит Нетаньяху. Если правительство не сформирует никто, в следующем году в стране состоятся новые выборы.

Параллельно Эйзенкот, часть его партнеров из так называемого блока перемен и «Ликуд» ведут переговоры о возможном правительстве единства. Левая партия «Демократы», имеющая восемь мест, объявила о приостановке переговоров с Эйзенкотом из-за прогресса в его контактах с «Ликудом» и застоя в переговорах о «правительстве перемен».

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