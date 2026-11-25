Лідер ізраїльської партії «Яшар» Гаді Ейзенкот домовився підписати коаліційний пакт із правою опозиційною партією «Наш дім Ізраїль», яку очолює Авігдор Ліберман. Це перша така домовленість після виборів в Ізраїлі 27 жовтня, повідомляє Cyprus Mail.

Ейзенкот, колишній очільник ізраїльських збройних сил, і Ліберман зустрілися у вівторок, після чого погодили пакт. Президент Ізраїлю Іцхак Герцог доручив Ейзенкоту сформувати уряд, тоді як Біньямін Нетаньягу залишається виконувачем обов’язків прем’єр-міністра.

Більшості в Кнесеті немає

За підсумками виборів «Яшар» здобула 21 місце в Кнесеті, а «Наш дім Ізраїль» — сім. Разом з іншими партнерами коаліція Ейзенкота, до якої входить Ліберман, має 48 депутатів у 120-місцевому парламенті.

Союз «Лікуд» Нетаньягу з ультраправими та ультраортодоксальними партіями має 53 місця. Потенційними союзниками Ейзенкота можуть стати партії, що представляють арабську меншину Ізраїлю. Вони мають 19 місць у Кнесеті та різко виступають проти Нетаньягу.

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Домовленість стала несподіваною, оскільки Ліберман раніше заперечував проти формування уряду за підтримки арабських партій, а також проти уряду єдності з Нетаньягу. Він також заявляв, що його головна мета — усунути Нетаньягу від влади.

Термін для формування уряду

Ейзенкот має сформувати уряд до 6 грудня в межах 28-денного мандата. Він може попросити про продовження ще на 14 днів. Якщо Ейзенкот не зможе сформувати кабінет, можливість спробувати отримає Нетаньягу. Якщо уряд не сформує ніхто, наступного року в країні відбудуться нові вибори.

Паралельно Ейзенкот, частина його партнерів із так званого блоку змін і «Лікуд» ведуть переговори про можливий уряд єдності. Ліва партія «Демократи», яка має вісім місць, оголосила про призупинення переговорів з Ейзенкотом через поступ у його контактах із «Лікудом» та застій у перемовинах щодо «уряду змін».

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