Badacze z Federacji Amerykańskich Naukowców oszacowali prawdopodobny izraelski arsenał jądrowy na 90 głowic. Jak informuje Jerusalem Post, ta ocena, opublikowana 10 listopada w Bulletin of the Atomic Scientists, nie zmieniła się w porównaniu z poprzednimi wyliczeniami organizacji z 2021 roku.

Autorzy badania, Hans M. Kristensen i Mackenzie Knight-Boyle, wskazali również na oznaki dalszych inwestycji w infrastrukturę jądrową kraju. Izrael nigdy oficjalnie nie potwierdził ani nie zaprzeczył posiadaniu broni jądrowej, utrzymując wieloletnią politykę tak zwanej niejednoznaczności nuklearnej.

Budowa w pobliżu Dimony

Badacze przeanalizowali ostatnie zmiany w Negewskim Centrum Badań Jądrowych w pobliżu miasta Dimona. W ostatnich latach informowano tam o znaczących pracach budowlanych, jednak ich cel nie został potwierdzony. Autorzy ostrzegli przed wyciąganiem ostatecznych wniosków na podstawie dostępnych komercyjnych zdjęć satelitarnych.

Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem w swojej corocznej ocenie za 2026 rok również zaliczył Izrael do dziewięciu państw świata posiadających broń jądrową. Izrael nie przystąpił do Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.

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Wezwania do większej przejrzystości w USA

W maju 30 demokratów w Kongresie USA, na czele z reprezentantem Teksasu Joaquínem Castro, wysłało list do sekretarza stanu USA Marco Rubio. Ustawodawcy wezwali do większej przejrzystości w sprawie prawdopodobnego izraelskiego programu jądrowego.

Oświadczyli, że Kongres potrzebuje pełniejszego zrozumienia równowagi nuklearnej na Bliskim Wschodzie po wojnie USA i Izraela przeciwko Iranowi. Członkowie Kongresu postawili także pytanie, czy Waszyngton może konsekwentnie prowadzić regionalną politykę nierozprzestrzeniania broni jądrowej, zachowując długotrwałe milczenie w sprawie możliwości Izraela.

Według odtajnionych dokumentów przeanalizowanych przez National Security Archive podejście USA wiąże się z porozumieniem z 1969 roku między prezydentem Richardem Nixonem a premier Izraela Goldą Meir. Kolejne administracje USA publicznie nie kwestionowały izraelskiej polityki nuklearnej pod warunkiem utrzymania niejednoznaczności. Oficjalne stanowisko Izraela głosi, że kraj nie będzie pierwszym, który wprowadzi broń jądrową na Bliskim Wschodzie.

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