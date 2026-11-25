Исследователи Федерации американских ученых оценили вероятный ядерный арсенал Израиля в 90 боеголовок. Как сообщает Jerusalem Post, эта оценка, опубликованная 10 ноября в Bulletin of the Atomic Scientists, не изменилась по сравнению с предыдущим подсчетом организации в 2021 году.

Авторы исследования Ханс М. Кристенсен и Маккензи Найт-Бойл также указали на признаки дальнейших инвестиций в ядерную инфраструктуру страны. Израиль официально никогда не подтверждал и не отрицал наличие ядерного оружия, придерживаясь многолетней политики так называемой ядерной неоднозначности.

Строительство возле Димоны

Исследователи рассмотрели последние изменения в Негевском центре ядерных исследований возле города Димона. В последние годы там сообщалось о значительных строительных работах, однако их назначение не подтверждено. Авторы предостерегли от окончательных выводов на основе доступных коммерческих спутниковых снимков.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира в своей ежегодной оценке за 2026 год также отнес Израиль к девяти государствам мира, обладающим ядерным оружием. Израиль не присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия.

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Призывы к большей прозрачности в США

В мае 30 демократов в Конгрессе США во главе с представителем Техаса Хоакином Кастро направили письмо государственному секретарю США Марко Рубио. Законодатели призвали к большей прозрачности в отношении вероятной израильской ядерной программы.

Они заявили, что Конгрессу необходимо более полное понимание ядерного баланса на Ближнем Востоке после войны США и Израиля против Ирана. Члены Конгресса также поставили вопрос, может ли Вашингтон последовательно проводить региональную политику нераспространения, сохраняя длительное молчание относительно возможностей Израиля.

Согласно рассекреченным документам, изученным National Security Archive, подход США связывают с договоренностью 1969 года между президентом Ричардом Никсоном и премьер-министром Израиля Голдой Меир. Последующие администрации США публично не оспаривали израильскую ядерную политику при условии сохранения неоднозначности. Официальная позиция Израиля заключается в том, что страна не будет первой, кто введет ядерное оружие на Ближнем Востоке.

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