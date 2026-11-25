美国科学家联合会的研究人员估计，以色列可能拥有90枚核弹头。正如《耶路撒冷邮报》报道，这一评估于11月10日发表在《原子科学家公报》上，与该组织2021年此前的估算相比没有变化。

该研究的作者汉斯·M·克里斯滕森和麦肯齐·奈特-博伊尔还指出，该国核基础设施持续投资的迹象。以色列从未正式确认或否认拥有核武器，并一直坚持所谓“核模糊”这一长期政策。

迪莫纳附近的建设

研究人员审视了位于迪莫纳市附近的内盖夫核研究中心近期发生的变化。近年来，那里曾有重大建设工程的报道，但其用途尚未得到确认。作者警告，不应根据现有的商业卫星图像得出最终结论。

斯德哥尔摩国际和平研究所也在其2026年度评估中，将以色列列为全球九个拥有核武器的国家之一。以色列尚未加入《不扩散核武器条约》。

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美国要求提高透明度的呼声

5月，以得克萨斯州众议员华金·卡斯特罗为首的30名美国国会民主党人致信美国国务卿马尔科·鲁比奥。议员们呼吁就以色列可能的核计划提高透明度。

他们表示，在美国和以色列对伊朗发动战争后，国会需要更全面地了解中东的核力量平衡。国会议员还提出疑问：在长期对以色列能力保持沉默的同时，华盛顿能否一贯推行地区核不扩散政策。

根据国家安全档案馆研究的解密文件，美国的做法与1969年总统理查德·尼克松和以色列总理果尔达·梅厄之间的一项谅解有关。此后的美国政府没有公开质疑以色列的核政策，前提是维持模糊性。以色列的官方立场是，该国不会成为第一个在中东引入核武器的国家。

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