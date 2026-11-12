Ofcom оштрафував Meta на £450 тис за неточні дані — Channel NewsAsia

У Великій Британії регулятор Ofcom оштрафував компанію Meta на 450 тис. фунтів стерлінгів за неодноразове подання неточної інформації про сервіс WhatsApp Business. Санкцію застосували через відповіді компанії на запити, надіслані в межах огляду телекомунікаційного ринку, повідомляє Channel NewsAsia.

Дані для огляду ринку

У 2025 році Ofcom аналізував ринок масових SMS-розсилок для бізнесу, щоб краще оцінити доступні компаніям послуги. Регулятор запитував у Meta відомості про WhatsApp Business, зокрема про обсяги повідомлень і доходи.

За даними Ofcom, Meta неодноразово надавала неточну інформацію. Частину помилок не виправляли до 11 місяців, перш ніж компанія подала скориговані дані.

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Розслідування та штраф

У січні Ofcom почав розслідування щодо цих неточностей. Регулятор дійшов висновку, що Meta порушила п'ять окремих вимог щодо надання інформації за британським законом про комунікації у відповідях на два запити, не надавши повних і точних даних.

Початковий штраф у 600 тис. фунтів зменшили на 25%, оскільки Meta визнала відповідальність, погодилася на врегулювання справи та не отримала вигоди від подання неточних відомостей. У компанії заявили, що серйозно ставляться до регуляторних зобов'язань і повністю співпрацювали з розслідуванням Ofcom.

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