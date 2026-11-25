W Indiach platforma streamingowa Lionsgate Play zaangażowała wykonawcę AI Yug R.Ai do głównej roli w mitologicznym serialu «Eklavya». Będzie to pierwszy oryginalny projekt serwisu, w którym główną postać zagra aktor AI, informuje Variety.

Założyciel i dyrektor generalny Lionsgate Play Rohit Jain zaprezentował pierwsze materiały z serialu oraz Yug R.Ai jako pierwszego aktora AI firmy. Produkcja «Eklavya» już trwa. Premiera jest zaplanowana na 2027 rok wyłącznie w Tiger TV — serwisie w językach pendżabskim i hindi, dostępnym w aplikacji Lionsgate Play.

Legenda o łuczniku

Serial opowiada legendę o chłopcu, którego odrzucił guru, lecz który samodzielnie został mistrzem łucznictwa. Reżyserem projektu jest laureat indyjskiej Narodowej Nagrody Filmowej Vibhhu Puri, znany z pracy przy serialach «Heeramandi» i «Taj: Divided by Blood».

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Pierwszy sezon będzie składał się z ośmiu odcinków. Serial zostanie zaoferowany w kilku językach indyjskich i międzynarodowych; będzie też pierwszym projektem w szerszej ofercie oryginalnych seriali z wykonawcami AI. Jain oświadczył, że nad takimi projektami będą pracować zespoły twórcze, w tym scenarzyści, artyści i reżyserzy. Nazwał również «Eklavya» podstawą potencjalnej franczyzy wielosezonowej.

Partnerstwo z Google Cloud

«Eklavya» będzie pierwszym projektem w ramach długoterminowego partnerstwa Lionsgate Play i Google Cloud. Współpraca zakłada połączenie tworzenia treści przez platformę z technologiami sztucznej inteligencji Google.

Tiger TV stworzono, aby upowszechniać indyjskie historie wśród globalnej publiczności. Serwis planuje rozszerzyć obecność w Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii, kierując ofertę do odbiorców pendżabskich i południowoazjatyckich.

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