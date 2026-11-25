В Индии стриминговая платформа Lionsgate Play привлекла ИИ-исполнителя Yug R.Ai к главной роли в мифологическом сериале «Eklavya». Это будет первый оригинальный проект сервиса, в котором главного персонажа сыграет ИИ-актер, сообщает Variety.

Основатель и генеральный директор Lionsgate Play Рохит Джайн представил первые материалы сериала и Yug R.Ai как первого ИИ-актера компании. Производство «Eklavya» уже идет. Премьера запланирована на 2027 год эксклюзивно на Tiger TV — сервисе на панджаби и хинди, доступном в приложении Lionsgate Play.

Легенда о лучнике

Сериал пересказывает легенду о мальчике, которого отверг гуру, но который самостоятельно стал мастером стрельбы из лука. Режиссером проекта выступает лауреат Национальной кинопремии Индии Вибху Пури, известный работой над сериалами «Heeramandi» и «Taj: Divided by Blood».

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Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов. Сериал предложат на нескольких индийских и международных языках; он также станет первым проектом в более широкой подборке оригинальных сериалов с ИИ-исполнителями. Джайн заявил, что над такими проектами будут работать творческие команды, в том числе сценаристы, художники и режиссеры. Он также назвал «Eklavya» основой для потенциальной многосезонной франшизы.

Партнерство с Google Cloud

«Eklavya» станет первым проектом в рамках долгосрочного партнерства Lionsgate Play и Google Cloud. Сотрудничество предусматривает сочетание создания контента платформой с технологиями искусственного интеллекта Google.

Tiger TV создали для распространения индийских историй среди глобальной аудитории. Сервис планирует расширить присутствие в Великобритании, США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, ориентируясь на панджабскую и южноазиатскую аудитории.

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