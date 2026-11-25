在印度，流媒体平台 Lionsgate Play 邀请AI表演者 Yug R.Ai 担任神话剧集《Eklavya》的主角。这将是该服务首个由AI演员饰演主要角色的原创项目，Variety报道。

Lionsgate Play创始人兼首席执行官罗希特·贾恩展示了该剧集的首批素材，并将 Yug R.Ai 介绍为公司的首位AI演员。《Eklavya》已开始制作。该剧计划于2027年独家登陆Tiger TV——这是一项可通过Lionsgate Play应用程序使用的旁遮普语和印地语服务。

关于一名弓箭手的传说

该剧重述了一个传说：一名男孩被一位古鲁拒绝，却凭借自身努力成为射箭大师。该项目由印度国家电影奖得主维布胡·普里执导，他因参与剧集《Heeramandi》和《Taj: Divided by Blood》而知名。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

第一季将由八集组成。该剧将提供多种印度语言和国际语言版本；它也将成为更广泛的、由AI表演者出演的原创剧集阵容中的首个项目。贾恩表示，包括编剧、艺术家和导演在内的创作团队将参与此类项目。他还称《Eklavya》是潜在多季系列的基础。

与Google Cloud的合作

《Eklavya》将成为Lionsgate Play与Google Cloud长期合作框架下的首个项目。双方合作 предусматривает将该平台的内容创作与Google的人工智能技术相结合。

Tiger TV的创建旨在向全球观众传播印度故事。该服务计划扩大在英国、美国、加拿大、澳大利亚和新西兰的业务覆盖，面向旁遮普和南亚受众。

关注我们在