W Izraelu przewodniczący partii Ra’am i poseł do Knesetu Mansur Abbas powiedział, że podczas spotkania w 2021 roku premier Binjamin Netanjahu mówił mu o zaufaniu do ówczesnego lidera Hamasu Jahji Sinwara. Abbas opowiedział o tym w wywiadzie dla stacji N12, informuje Jerusalem Post.

Spotkanie w 2021 roku

Według Abbasa rozmowa odbyła się w oficjalnej rezydencji przy ulicy Balfoura podczas operacji „Strażnik Murów”. Twierdzi on, że Netanjahu powiedział mu: „Jahja Sinwar i ja rozumiemy się nawzajem”. Abbas dodał, że był oszołomiony tymi słowami.

Również, według wersji Abbasa, podczas tego samego spotkania Netanjahu wspomniał o wiadomości, którą otrzymał od Sinwara, i zapytał: „Nie widziałeś, co mi przysłał?”

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Wiadomość o skalkulowanym ryzyku

Abbas powiedział, że przed tą rozmową nie wiedział o liście Sinwara do Netanjahu, który zawierał frazę „skalkulowane ryzyko”. Według publikacji wiadomość została napisana po hebrajsku i przekazana przez pośredników w ramach kontaktów dotyczących osiągnięcia porozumień w Strefie Gazy.

Abbas skrytykował działania Netanjahu i oświadczył, że ten „ufał Jahji Sinwarowi, spokojnie spał w nocy i zaniedbał bezpieczeństwo obywateli Państwa Izrael”. Powiedział również, że uważa za konieczne zeznawać o tej rozmowie przed państwową komisją śledczą badającą wydarzenia z 7 października.

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