Amazon rozważa inicjatywę World Product Graph, która zakłada gromadzenie danych o praktycznie wszystkich produktach sprzedawanych na świecie, w tym o pozycjach spoza asortymentu firmy. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na wewnętrzny dokument Amazona, z którym zapoznał się Reuters, oraz osoby zaznajomione ze sprawą. Reuters nie zdołał ustalić, czy projekt zostanie zrealizowany i kiedy dokładnie; w dokumencie wskazano orientacyjną datę premiery — 1 października 2027 roku.

Amazon oświadczył, że projekty i nieaktualne dokumenty mogą nie odzwierciedlać obecnych planów firmy. Dodano, że firma stale pracuje nad technologiami mającymi uczynić katalog produktów pełniejszym, dokładniejszym i bardziej użytecznym dla klientów.

Dane od marek i stron internetowych detalistów

Zgodnie z dokumentem World Product Graph ma opierać się na informacjach o tym, jak marki strukturyzują produkty na własnych stronach internetowych. Część producentów i sprzedawców może stale przekazywać Amazonowi dane o produktach, a firma może także samodzielnie zbierać informacje ze stron innych detalistów. Reuters nie zdołał ustalić, jaki będzie mechanizm takiego gromadzenia danych ani czy w każdym przypadku będzie ono wymagało zgody właścicieli stron.

W dokumencie wskazano, że Coca-Cola i Bayer już dołączyły do przekazywania danych o produktach. Amazon odbył również spotkanie na szczeblu kierowniczym z Procter & Gamble w sprawie testowania projektu. Firmy nie odpowiedziały na prośby Reutersa o komentarz.

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Wyszukiwanie produktów i agenci AI

Pełniejsza baza danych mogłaby pomóc klientom określać najnowszy model lub wariant kolorystyczny produktu, a także otrzymywać rekomendacje uwzględniające historię zakupów i inne dane, wynika z dokumentu. W przypadku pełnej realizacji projekt mógłby także wzmocnić konkurencję Amazona z Google w wyszukiwaniu produktów oraz z Walmartem w handlu elektronicznym.

Wewnętrzny dokument wskazuje także na problemy z wyszukiwaniem AI Rufus, które Amazon w maju zaczęła nazywać Alexa for Shopping: według oceny zawartej w dokumencie część jego odpowiedzi może być niedokładna lub niepełna. W dokumencie podano, że użytkownicy wykonują za pośrednictwem Rufusa około 83 mln wyszukiwań tygodniowo, a utrzymanie usługi jest kosztowne. Amazon przekazał Reutersowi, że dane te są znacząco nieaktualne, a jego własne dane wskazują na około 97-procentową dokładność Alexa for Shopping na świecie.

Według źródła projekt mógłby także pomóc Amazonowi przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się agentów AI zdolnych do samodzielnego wyszukiwania i kupowania produktów dla użytkowników. Dyrektor generalny Amazona Andy Jassy powiedział, że w ciągu ostatniego roku z Alexa for Shopping korzystało ponad 400 mln osób.

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