Firma Xiaomi zaprezentowała smartfony 18 Pro i 18 Pro Max z dodatkowymi wyświetlaczami na tylnej obudowie. Nową funkcją jest tworzenie prostych interaktywnych miniaplikacji na podstawie opisu tekstowego za pomocą generatywnej sztucznej inteligencji, informuje Engadget.

Tylny ekran może służyć jako wizjer dla głównych aparatów, wyświetlać powiadomienia, mapy, pogodę i informacje o połączeniach. Można też przypinać do niego tekst, obrazy, karty pokładowe lub kody QR. Xiaomi poinformowało o obsłudze Spotify, YouTube Music i Google Maps, a także obiecało ponad 50 gotowych miniaplikacji na start.

AI dla prostych widżetów

Narzędzie nie jest przeznaczone do tworzenia pełnoprawnych aplikacji: generuje interaktywne widżety wykonujące jedno zadanie dla niewielkiego tylnego wyświetlacza. Według Engadget podczas testów funkcja czasami wolno przetwarzała żądania i nie zawsze dokładnie wykonywała instrukcje. Do jej działania potrzebne jest połączenie z internetem.

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Przekątna głównego ekranu Xiaomi 18 Pro Max wynosi 6,9 cala, a tylnego — 2,9 cala. Xiaomi 18 Pro ma 6,4-calowy ekran główny i 2,7-calowy ekran tylny. Tylne ekrany mają jasność do 4000 nitów i częstotliwość odświeżania do 120 Hz.

Aparaty i baterie

Modele otrzymały dwa 200-megapikselowe aparaty z obiektywami Leica Summilux, w tym peryskopowy teleobiektyw z 3,2-krotnym zoomem optycznym, a także 50-megapikselowy aparat ultraszerokokątny. Wersja Pro Max jest wyposażona w główny sensor Light Fusion 960L z technologią LOFIC, podczas gdy zwykły 18 Pro ma Light Fusion 960 bez tej technologii.

Xiaomi 18 Pro ma baterię o pojemności 6000 mAh i ładowanie o mocy do 90 W. Pro Max otrzymał baterię o pojemności 7050 mAh oraz obsługuje ładowanie do 100 W. W Wielkiej Brytanii smartfony można zamawiać przez Xiaomi i Amazon: 18 Pro kosztuje 1199 funtów szterlingów, a 18 Pro Max — 1400 funtów.

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