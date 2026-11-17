Компания Xiaomi представила смартфоны 18 Pro и 18 Pro Max с дополнительными дисплеями на задней панели. Новой функцией стало создание простых интерактивных мини-приложений по текстовому описанию с помощью генеративного искусственного интеллекта, сообщает Engadget.

Задний экран может служить видоискателем для основных камер, показывать уведомления, карты, погоду и информацию о звонках. На него также можно закреплять текст, изображения, посадочные талоны или QR-коды. Xiaomi заявила о поддержке Spotify, YouTube Music и Google Maps, а также пообещала более 50 готовых мини-приложений на старте.

ИИ для простых виджетов

Инструмент не предназначен для создания полноценных приложений: он генерирует однозадачные интерактивные виджеты для небольшого заднего дисплея. По данным Engadget, во время тестирования функция иногда медленно обрабатывала запросы и не всегда точно выполняла инструкции. Для ее работы требуется интернет-соединение.

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Диагональ главного экрана Xiaomi 18 Pro Max составляет 6,9 дюйма, а заднего — 2,9 дюйма. В Xiaomi 18 Pro установлен 6,4-дюймовый основной и 2,7-дюймовый задний дисплей. Задние экраны имеют яркость до 4000 нит и частоту обновления до 120 Гц.

Камеры и батареи

Модели получили две 200-мегапиксельные камеры с объективами Leica Summilux, включая перископический телеобъектив с 3,2-кратным оптическим зумом, а также 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Версия Pro Max оснащена основным сенсором Light Fusion 960L с технологией LOFIC, тогда как в обычном 18 Pro установлен Light Fusion 960 без этой технологии.

Xiaomi 18 Pro имеет аккумулятор емкостью 6000 мА·ч и зарядку мощностью до 90 Вт. Pro Max получил батарею на 7050 мА·ч и поддержку зарядки до 100 Вт. В Великобритании смартфоны доступны для заказа через Xiaomi и Amazon: 18 Pro стоит 1199 фунтов стерлингов, а 18 Pro Max — 1400 фунтов.

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