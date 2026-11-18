Американская компания Textron заключила окончательное соглашение о продаже своего промышленного сегмента за 1,2 млрд долларов аффилированной структуре Kingswood Capital Management. После завершения сделки компания планирует сосредоточиться исключительно на аэрокосмическом и оборонном направлениях, сообщает AeroTime.

Закрытие сделки ожидается в 2027 году

В число активов, которые будут проданы, входят Kautex и Textron Specialized Vehicles, а также Pentatonic, E-Z-GO, PACE Technologies, TUG Technologies, Douglas Equipment, Premier, Safeaero, Ransomes, Jacobsen и Cushman. Завершение сделки ожидается в первой половине 2027 года при условии получения необходимых регуляторных разрешений.

В апреле 2026 года Textron объявила о намерении выделить промышленный сегмент, чтобы сосредоточиться на ключевых направлениях Textron Aviation, Bell и Textron Systems.

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Компания будет переименована в New Textron

После закрытия сделки компания будет называться New Textron. В ее состав войдут бренды Cessna и Beechcraft, военные и коммерческие винтокрылые аппараты под брендом Bell, а также аэрокосмические и оборонные продукты и услуги Textron Systems.

Генеральный директор Textron Лиза Атертон заявила, что продажа Industrial позволит усилить стратегический фокус на развитии основных аэрокосмических и оборонных направлений и возвращать капитал акционерам. По данным компании, New Textron ожидает более 12 млрд долларов выручки в 2026 году и имеет портфель заказов на 19 млрд долларов.

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