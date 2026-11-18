美国公司Textron已与Kingswood Capital Management的一家关联实体达成最终协议，将以12亿美元出售其工业部门。据AeroTime报道，交易完成后，该公司计划专注于航空航天和国防业务。

预计于2027年完成交易

将被出售的资产包括Kautex和Textron Specialized Vehicles，以及Pentatonic、E-Z-GO、PACE Technologies、TUG Technologies、Douglas Equipment、Premier、Safeaero、Ransomes、Jacobsen和Cushman。预计交易将在2027年上半年完成，前提是获得必要的监管批准。

2026年4月，Textron宣布拟分拆工业部门，以专注于Textron Aviation、Bell和Textron Systems的核心业务。

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公司将更名为New Textron

交易完成后，该公司将更名为New Textron。该公司将包括Cessna和Beechcraft品牌、Bell品牌的军用和商用旋翼机，以及Textron Systems的航空航天和国防产品与服务。

Textron首席执行官丽莎·阿瑟顿表示，出售Industrial将有助于加强公司在发展核心航空航天和国防业务以及向股东返还资本方面的战略重点。该公司表示，New Textron预计2026年营收将超过120亿美元，订单积压额为190亿美元。

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