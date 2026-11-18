三名美国民主党参议员——罗恩·怀登、埃德·马基和本·卢汉——致信苹果、谷歌和Meta的负责人，称针对利用应用程序在照片中对人进行数字“脱衣”的防护措施不足。这类服务可以在未经照片中人物同意的情况下生成裸体或色情图像。据《卫报》报道，参议员们认为，尽管科技公司制定了相关规则，儿童仍然很容易访问此类应用程序。

通过应用商店获取

这些信件是在Tech Transparency Project开展数项研究后发出的。根据其数据，具备生成裸体或色情AI图像功能的应用程序可在苹果和谷歌的商店中获得，或在Meta平台上投放广告，尽管公司政策禁止此类内容。

10月，研究人员创建账户并标明这些账户将由13岁男孩使用，随后成功访问了数十款此类应用程序。这些账户可在苹果和谷歌商店中访问135款应用程序。在研究人员和记者提出询问后，公司删除了所提及的应用程序，但它们仍可在此前已下载这些应用程序的手机上运行。

参议员们表示，苹果和谷歌可能不仅未删除助长制作未经同意的私密图像的应用程序，还可能从其分发中获利。谷歌发言人卡尔·瑞安回应称，Google Play不允许含有色情内容或对人进行数字“脱衣”功能的应用程序，并会主动识别和删除有害内容。

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Meta上的广告

苹果解释称，个别开发者可能在应用程序获App Store批准后才添加被禁止的功能。怀登办公室坚持认为，公司不应只在初步审核时检查应用程序，之后也应继续审查。

关于Meta，参议员们指出Facebook和Instagram上存在此类服务的广告，并称该公司仍在从此类广告中获利。9月，Tech Transparency Project在Facebook和Instagram上发现了332条含有儿童性虐待材料的付费广告。欧洲非营利组织AIForensics还发现，一些向苹果和谷歌隐藏此类功能的应用程序，却在Meta平台上公开宣传可制作色情深度伪造内容。

Meta表示，其禁止儿童性虐待材料和数字“脱衣”应用程序广告，而违规者会使用误导性名称、看似中性的广告以及指向苹果和谷歌商店的链接。该公司还表示，已删除9200万条色情广告。

根据联合国儿童基金会的数据，2026年初，11个国家至少120万名儿童报告称，他们成为未经其同意制作或传播裸体图像的受害者。怀登表示，如果科技公司不加强对专门为造成伤害而设计的应用程序的应对措施，国会将不得不介入。

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