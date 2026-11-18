Trzej demokratyczni senatorowie USA — Ron Wyden, Ed Markey i Ben Luján — wysłali listy do szefów Apple, Google i Meta, w których stwierdzili, że zabezpieczenia przed aplikacjami służącymi do cyfrowego „rozbierania” ludzi na zdjęciach są niewystarczające. Takie usługi mogą tworzyć nagie lub pornograficzne obrazy bez zgody przedstawionej osoby. Jak informuje The Guardian, senatorowie uważają, że dzieci nadal mają łatwy dostęp do takich aplikacji mimo zasad firm technologicznych.

Dostęp przez sklepy z aplikacjami

Listy wysłano po kilku badaniach organizacji Tech Transparency Project. Według jej danych aplikacje z funkcjami generowania nagich lub pornograficznych obrazów AI były dostępne w sklepach Apple i Google albo reklamowane na platformach Meta, choć polityki firm tego zabraniają.

W październiku badacze utworzyli konta, wskazując, że będą z nich korzystać 13-letni chłopcy, i zdołali uzyskać dostęp do dziesiątek takich aplikacji. Dla tych kont w sklepach Apple i Google dostępnych było 135 programów. Po zapytaniach badaczy i dziennikarzy firmy usunęły wskazane aplikacje, jednak nadal działały one na telefonach, na które zostały już pobrane.

Senatorowie oświadczyli, że Apple i Google mogą nie tylko nie usuwać aplikacji ułatwiających tworzenie intymnych obrazów bez zgody, lecz także czerpać zyski z ich dystrybucji. Rzecznik Google Karl Ryan odpowiedział, że Google Play nie zezwala na aplikacje z treściami seksualnymi ani funkcjami cyfrowego „rozbierania” ludzi oraz proaktywnie wykrywa i usuwa szkodliwe treści.

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Reklamy w Meta

Apple wyjaśniło, że niektórzy deweloperzy mogą dodawać zakazane funkcje już po zatwierdzeniu aplikacji w App Store. Biuro Wydena podkreśla, że firma powinna sprawdzać aplikacje nie tylko podczas wstępnej oceny, ale także później.

W odniesieniu do Meta senatorowie wskazali na reklamy takich usług na Facebooku i Instagramie oraz stwierdzili, że firma nadal czerpie zyski z takich ogłoszeń. We wrześniu Tech Transparency Project wykrył 332 płatne reklamy na Facebooku i Instagramie zawierające materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. Europejska organizacja non-profit AIForensics ustaliła również, że niektóre aplikacje, które ukrywały takie funkcje przed Apple i Google, otwarcie reklamowały możliwość tworzenia seksualnych deepfake’ów na platformach Meta.

Meta oświadczyła, że zakazuje materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci oraz reklam aplikacji do cyfrowego „rozbierania” ludzi, a osoby naruszające zasady używają mylących nazw, neutralnie wyglądających reklam i linków do sklepów Apple oraz Google. Firma poinformowała także o usunięciu 92 milionów reklam o charakterze seksualnym.

Według UNICEF na początku 2026 roku co najmniej 1,2 miliona dzieci w 11 krajach zgłosiło, że padło ofiarą tworzenia lub rozpowszechniania nagich obrazów bez ich zgody. Wyden oświadczył, że Kongres będzie musiał interweniować, jeśli firmy technologiczne nie wzmocnią działań przeciwko aplikacjom stworzonym specjalnie po to, by wyrządzać szkodę.

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