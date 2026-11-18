Трое сенаторов-демократов США — Рон Уайден, Эд Марки и Бен Лухан — направили руководителям Apple, Google и Meta письма, в которых заявили о недостаточности мер защиты от приложений для цифрового «раздевания» людей на фотографиях. Такие сервисы могут создавать обнажённые или порнографические изображения без согласия изображённого человека. Как сообщает The Guardian, сенаторы считают, что дети по-прежнему имеют лёгкий доступ к таким приложениям, несмотря на правила технологических компаний.

Доступ через магазины приложений

Письма были направлены после нескольких исследований Tech Transparency Project. По их данным, приложения с функциями генерации обнажённых или порнографических ИИ-изображений были доступны в магазинах Apple и Google или рекламировались на платформах Meta, хотя политики компаний это запрещают.

В октябре исследователи создали аккаунты, указав, что ими будут пользоваться 13-летние мальчики, и смогли получить доступ к десяткам таких приложений. Для этих аккаунтов в магазинах Apple и Google были доступны 135 программ. После запросов исследователей и журналистов компании удалили упомянутые приложения, однако они продолжали работать на телефонах, куда их уже скачали.

Сенаторы заявили, что Apple и Google могут не только не удалять приложения, способствующие созданию интимных изображений без согласия, но и получать прибыль от их распространения. Представитель Google Карл Райан ответил, что Google Play не допускает приложения с сексуальным контентом или функциями цифрового «раздевания» людей и проактивно выявляет и удаляет вредоносный контент.

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Реклама в Meta

Apple объяснила, что отдельные разработчики могут добавлять запрещённые функции уже после одобрения приложения в App Store. Офис Уайдена настаивает, что компания должна проверять приложения не только во время первоначального рассмотрения, но и впоследствии.

Относительно Meta сенаторы указали на рекламу таких сервисов в Facebook и Instagram и заявили, что компания продолжает получать прибыль от таких объявлений. В сентябре Tech Transparency Project обнаружил 332 платных рекламных объявления в Facebook и Instagram, содержащих материалы о сексуальном насилии над детьми. Европейская некоммерческая организация AIForensics также установила, что некоторые приложения, скрывавшие такие функции от Apple и Google, открыто рекламировали возможность создавать сексуальные дипфейки на платформах Meta.

Meta заявила, что запрещает материалы о сексуальном насилии над детьми и рекламу приложений для цифрового «раздевания», а нарушители используют вводящие в заблуждение названия, нейтрально выглядящие объявления и ссылки на магазины Apple и Google. Компания также сообщила об удалении 92 миллионов рекламных объявлений сексуального характера.

По данным ЮНИСЕФ, в начале 2026 года не менее 1,2 миллиона детей в 11 странах сообщили, что стали жертвами создания или распространения обнажённых изображений без их согласия. Уайден заявил, что Конгрессу придётся вмешаться, если технологические компании не усилят противодействие приложениям, специально созданным для причинения вреда.

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