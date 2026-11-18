Iron Maiden主唱布鲁斯·迪金森将于3月12日发行新个人专辑《PsychoGod》。据《滚石》报道，他通过与利奥·利伯蒂共同拍摄的单曲《Speaking in Tongues》音乐视频宣布了这张唱片。

五个视频故事中的第一个

在视频中，这位音乐家与乐队一同出现在内华达州沙漠中，还在因涉嫌在洛杉矶贩毒而被捕后身穿橙色囚服。这一指控是音乐视频剧情的一部分，并非关于这位歌手真实案件的报道。

迪金森表示，《Speaking in Tongues》是五个相互关联的视频故事中的第一个。他将这一系列描述为一次因果之旅，其中随后发布的每支视频都将是一部独立影片，而所有部分将逐渐组成一个共同的故事。

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在Studio 606录制

迪金森和他的乐队在戴夫·格罗尔的Studio 606现场录制了这张专辑。德文·汤森以及Sepultura成员安德烈亚斯·基瑟和德里克·格林参与了录制。格罗尔、Slash以及Anthrax和Angra的音乐人也到访了录音室录制现场。

《PsychoGod》将收录13首歌曲，其中包括《Necropolis》《Eye of Sauron》《Lucifer》《No Rolling Stone》以及同名歌曲。为了在歌曲《Eye of Sauron》中使用《指环王》世界角色的名字，这位歌手获得了J. R. R. 托尔金遗产代表的许可。该作品将以CD、双黑胶唱片以及CD和蓝光套装形式发行，套装包含杜比全景声混音和三支音乐视频。

迪金森还计划在Iron Maiden北美巡演之间于欧洲举行个人演唱会。他的上一张个人专辑《The Mandrake Project》于两年前发行。

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