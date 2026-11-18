Співак Iron Maiden Брюс Дікінсон 12 березня випустить новий сольний альбом PsychoGod. Платівку він анонсував кліпом на сингл Speaking in Tongues, який зняв разом із Лео Ліберті, повідомляє Rolling Stone.

Перший із п’яти відеоісторій

У відео музикант постає разом із гуртом у пустелі Невади, а також у помаранчевому тюремному одязі після арешту за звинуваченням у торгівлі наркотиками в Лос-Анджелесі. Це звинувачення є частиною сюжету кліпу, а не повідомленням про реальну справу щодо співака.

За словами Дікінсона, Speaking in Tongues є першою з п’яти пов’язаних між собою відеоісторій. Він описав цей цикл як кармічну подорож, у якій кожен наступний ролик буде окремим фільмом, а всі частини поступово складуться в спільну історію.

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Запис у Studio 606

Альбом Дікінсон і його гурт записали наживо в Studio 606 Дейва Ґрола. У сесіях брали участь Девін Таунсенд, а також учасники Sepultura Андреас Кіссер і Деррік Ґрін. Ґрол, Слеш і музиканти Anthrax та Angra також відвідували студійні сесії.

PsychoGod міститиме 13 композицій, серед яких Necropolis, Eye of Sauron, Lucifer, No Rolling Stone та однойменна пісня. Для використання імен персонажів зі світу «Володаря перснів» у композиції Eye of Sauron співак отримав дозвіл у представників спадщини Дж. Р. Р. Толкіна. Реліз буде доступний на CD, подвійній вініловій платівці та у комплекті CD і Blu-ray із міксом Dolby Atmos та трьома музичними відео.

Дікінсон також запланував сольні концерти в Європі між північноамериканськими гастролями Iron Maiden. Його попередній сольний альбом The Mandrake Project вийшов два роки тому.

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