Wokalista Bruce Dickinson wyda album PsychoGod 12 marca — Rolling Stone
Wokalista Iron Maiden Bruce Dickinson wyda 12 marca nowy solowy album PsychoGod. Płytę zapowiedział teledyskiem do singla Speaking in Tongues, który nakręcił wraz z Leo Libertym, informuje Rolling Stone.
Pierwsza z pięciu historii wideo
W teledysku muzyk pojawia się wraz z zespołem na pustyni w Nevadzie, a także w pomarańczowym stroju więziennym po aresztowaniu pod zarzutem handlu narkotykami w Los Angeles. To oskarżenie jest częścią fabuły teledysku, a nie informacją o rzeczywistej sprawie dotyczącej wokalisty.
Według Dickinsona Speaking in Tongues jest pierwszą z pięciu powiązanych ze sobą historii wideo. Opisał ten cykl jako karmiczną podróż, w której każdy kolejny klip będzie osobnym filmem, a wszystkie części stopniowo złożą się na wspólną historię.
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Nagrania w Studio 606
Dickinson i jego zespół nagrali album na żywo w Studio 606 Dave'a Grohla. W sesjach uczestniczyli Devin Townsend, a także członkowie Sepultury Andreas Kisser i Derrick Green. Grohl, Slash oraz muzycy Anthrax i Angra również odwiedzali sesje studyjne.
PsychoGod będzie zawierać 13 utworów, w tym Necropolis, Eye of Sauron, Lucifer, No Rolling Stone oraz utwór tytułowy. Aby wykorzystać imiona postaci ze świata Władcy Pierścieni w utworze Eye of Sauron, wokalista uzyskał zgodę przedstawicieli spadkobierców J. R. R. Tolkiena. Wydawnictwo będzie dostępne na CD, podwójnym winylu oraz w zestawie CD i Blu-ray z miksem Dolby Atmos i trzema teledyskami.
Dickinson zaplanował także solowe koncerty w Europie pomiędzy północnoamerykańskimi trasami Iron Maiden. Jego poprzedni solowy album The Mandrake Project ukazał się dwa lata temu.