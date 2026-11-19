Amerykańska firma AI Anthropic wchodzi na giełdę i liczy na klientów w europejskim przemyśle. Jednocześnie europejski przemysł wątpi w korzyści płynące z wysokowydajnej sztucznej inteligencji. Informuje o tym Der Spiegel.

Zainteresowanie inwestorów

Jak zauważa publikacja, wejście Anthropic na giełdę wywołało znaczne zainteresowanie inwestorów. Firma stawia na klientów w europejskim sektorze przemysłowym.

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Wątpliwości przemysłu

Według opisu Der Spiegel, w europejskim przemyśle podaje się w wątpliwość korzyści z ultrawydajnej AI. Materiał poświęcono ryzykownemu zakładowi firmy na wysokowydajne technologie sztucznej inteligencji.

Artykuł ukazał się 19 listopada 2026 roku w 48. numerze Der Spiegel. Przygotowali go Simon Book, Alexander Demling, Angela Gruber, Martin Hesse, Marcel Rosenbach i Kathrin Werner. Ilustracja do publikacji przedstawia stoisko Anthropic w San Francisco; zdjęcie wykonał Carlos Barria dla Reuters.

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