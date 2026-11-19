Американская ИИ-компания Anthropic выходит на биржу и рассчитывает на клиентов в европейской промышленности. В то же время европейская промышленность сомневается в пользе высокопроизводительного искусственного интеллекта. Об этом сообщает Der Spiegel.

Интерес инвесторов

Издание отмечает, что выход Anthropic на биржу вызвал значительный интерес инвесторов. Компания делает ставку на заказчиков в промышленном секторе Европы.

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Сомнения промышленности

Согласно описанию Der Spiegel, в европейской промышленности ставят под сомнение пользу сверхмощного ИИ. Материал посвящен рискованной ставке компании на высокопроизводительные технологии искусственного интеллекта.

Статья вышла 19 ноября 2026 года в 48-м номере Der Spiegel. Ее подготовили Simon Book, Alexander Demling, Angela Gruber, Martin Hesse, Marcel Rosenbach и Kathrin Werner. На иллюстрации к публикации изображен стенд Anthropic в Сан-Франциско; фотографию сделал Carlos Barria для Reuters.

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