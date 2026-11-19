Президент Литвы Гитанас Науседа считает создание национальной армейской дивизии к 2030 году главным оборонным приоритетом страны. Об этом агентство Anadolu сообщило со ссылкой на литовского вещателя LRT.

Финансирование и закупки

В администрации президента заявили, что достичь этой цели возможно в пределах финансовых возможностей государства. Для этого предлагается сократить расходы на другие направления обороны, которые непосредственно не связаны с созданием дивизии.

Администрация президента также призвала ускорить оборонные закупки, поскольку это необходимо для выполнения плана к установленному сроку.

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Разногласия по срокам

Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Римантас Синкявичюс ранее заявил, что в нынешних финансовых условиях полностью сформировать дивизию к 2030 году невозможно.

В то же время министр обороны Робертас Каунас сообщил агентству BNS, что правительство не отказывается от целевого срока. По его словам, нехватку вновь закупленного оборудования могут компенсировать имеющейся военной техникой, которая уже находится на службе.

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