По данным CoinDesk, криптобиржа OKX планирует запустить xANT — токен, который будет отслеживать цену акций разработчика искусственного интеллекта Anthropic. Платформа также должна конвертировать существующие контракты Anthropic до IPO в бессрочные фьючерсы, связанные с акциями, после начала публичных торгов.

Ставки на стартовую цену

Контракт OKX до IPO Anthropic в начале торгов в четверг стоил около 103 USDC — примерно на 24% больше цены размещения в $83 за акцию. Ранее его цена достигала 130 USDC, когда ценовой диапазон в ходе роудшоу составлял $70–78. После того как банкиры повысили цену размещения, стоимость контракта снизилась примерно до 98 USDC.

Anthropic планирует продать акции на $107 млрд по цене $83 за бумагу, в том числе в рамках частного размещения на $26 млрд. Это оценивает компанию, разрабатывающую Claude, в $1,5 трлн.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Особенности токена и фьючерсов

xANT будет предоставлять ценовую экспозицию к акциям Anthropic, но не даст покупателям долю в компании или право голоса. Стоимость токена также может отличаться от биржевой цены акций.

Контракты до IPO позволяют трейдерам открывать позиции с кредитным плечом еще до листинга. После IPO они должны стать фьючерсами, связанными с публично торгуемыми акциями. С помощью таких контрактов можно делать ставки как на рост, так и на падение цены, однако позиция может быть ликвидирована, если рынок движется против трейдера.

Рынок токенизированных акций

По данным CoinGecko, на которые ссылается CoinDesk, совокупная рыночная стоимость токенизированных акций выросла с $1,25 млрд в июле до $2,71 млрд по состоянию на 21 октября. Среднесуточный объем торгов за этот период достиг $402 млн.

Читай нас в