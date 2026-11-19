据CoinDesk报道，加密货币交易所OKX计划推出xANT——一种追踪人工智能开发商Anthropic股价的代币。该平台还计划在公开交易开始后，将现有的Anthropic IPO前合约转换为与股票挂钩的永续期货。

对开盘价的押注

周四交易开始时，OKX的Anthropic IPO前合约价格约为103 USDC，比每股83美元的发行价高约24%。此前，在路演期间价格区间为70至78美元时，其价格一度达到130 USDC。在银行家上调发行价后，该合约价值降至约98 USDC。

Anthropic计划以每股83美元的价格出售价值1070亿美元的股票，其中包括260亿美元的私募配售。这使开发Claude的公司估值达到1.5万亿美元。

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代币和期货的特点

xANT将提供对Anthropic股票的价格敞口，但不会赋予买家公司所有权份额或投票权。该代币的价值也可能与股票的交易所交易价格不同。

IPO前合约允许交易者在上市前开设杠杆头寸。IPO后，它们将成为与公开交易股票挂钩的期货。此类合约可用于押注价格上涨或下跌，但如果市场走势对交易者不利，头寸可能被清算。

代币化股票市场

根据CoinDesk援引的CoinGecko数据，代币化股票的总市值从7月的12.5亿美元增长至截至10月21日的27.1亿美元。该时期的日均交易量达到4.02亿美元。

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