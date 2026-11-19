Według CoinDesk giełda kryptowalut OKX planuje uruchomić xANT — token, który będzie śledzić cenę akcji twórcy sztucznej inteligencji Anthropic. Platforma ma również przekształcić istniejące kontrakty Anthropic sprzed IPO w bezterminowe kontrakty futures powiązane z akcjami po rozpoczęciu obrotu publicznego.

Zakłady o cenę otwarcia

Kontrakt OKX na Anthropic sprzed IPO kosztował około 103 USDC na początku czwartkowego handlu, czyli około 24% więcej niż cena emisyjna wynosząca 83 dolary za akcję. Wcześniej jego cena sięgała 130 USDC, gdy przedział cenowy podczas roadshow wynosił 70–78 dolarów. Po tym, jak bankierzy podnieśli cenę emisyjną, wartość kontraktu spadła do około 98 USDC.

Anthropic planuje sprzedać akcje o wartości 107 mld dolarów po 83 dolary za papier, w tym w ramach prywatnej emisji o wartości 26 mld dolarów. Wycena spółki rozwijającej Claude wynosi tym samym 1,5 bln dolarów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Charakterystyka tokena i kontraktów futures

xANT będzie zapewniać ekspozycję cenową na akcje Anthropic, ale nie da nabywcom udziału w spółce ani prawa głosu. Wartość tokena może również różnić się od giełdowej ceny akcji.

Kontrakty sprzed IPO pozwalają traderom otwierać pozycje z dźwignią jeszcze przed debiutem giełdowym. Po IPO mają stać się kontraktami futures powiązanymi z akcjami notowanymi publicznie. Za pomocą takich kontraktów można obstawiać zarówno wzrost, jak i spadek ceny, jednak pozycja może zostać zlikwidowana, jeśli rynek poruszy się przeciwko traderowi.

Rynek tokenizowanych akcji

Według danych CoinGecko, na które powołuje się CoinDesk, łączna wartość rynkowa tokenizowanych akcji wzrosła z 1,25 mld dolarów w lipcu do 2,71 mld dolarów na dzień 21 października. Średni dzienny wolumen obrotu w tym okresie osiągnął 402 mln dolarów.

Czytaj nas na