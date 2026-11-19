Prezydent Litwy Gitanas Nauseda uważa utworzenie narodowej dywizji wojskowej do 2030 roku za główny priorytet obronny kraju. Poinformowała o tym Agencja Anadolu, powołując się na litewskiego nadawcę LRT.

Finansowanie i zakupy

Administracja prezydenta oświadczyła, że osiągnięcie tego celu jest możliwe w ramach możliwości finansowych państwa. W tym celu proponuje się ograniczenie wydatków na inne obszary obronności, które nie są bezpośrednio związane z utworzeniem dywizji.

Administracja prezydenta wezwała również do przyspieszenia zakupów obronnych, ponieważ jest to konieczne do realizacji planu w wyznaczonym terminie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Różnice dotyczące terminów

Przewodniczący parlamentarnej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rimantas Sinkevicius wcześniej oświadczył, że w obecnych warunkach finansowych pełne sformowanie dywizji do 2030 roku jest niemożliwe.

Jednocześnie minister obrony Robertas Kaunas poinformował agencję BNS, że rząd nie rezygnuje z docelowego terminu. Według niego brak nowo zakupionego sprzętu można zrekompensować dostępnym sprzętem wojskowym, który już znajduje się w służbie.

Czytaj nas na