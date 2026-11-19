Niderlandy podpisały porozumienie techniczne w ramach wielonarodowego programu Common Armoured Vehicle System (CAVS), co stało się pierwszym krokiem na drodze do przystąpienia kraju do tej inicjatywy. Dokument podpisano na stoisku Ministerstwa Obrony Niderlandów podczas wystawy NIDV Exhibition Defence & Security 2026 w Rotterdamie.

Podpisanie w Rotterdamie

W imieniu Niderlandów porozumienie podpisał sekretarz stanu ds. obrony Derk Boswijk. Podpisanie tego porozumienia jest pierwszym krokiem do przystąpienia kraju do CAVS. W przypadku przystąpienia Niderlandy staną się ósmym państwem uczestniczącym w programie, obok Finlandii, Łotwy, Szwecji, Niemiec, Danii, Norwegii i Wielkiej Brytanii.

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Współpraca w ramach CAVS

Według European Security and Defence Niderlandy mają wcześniejsze doświadczenie z pojazdami serii XA firmy Patria i już ściśle współpracują w dziedzinie obronności z kilkoma państwami uczestniczącymi w CAVS, w tym w ramach JEF. Jussi Järvinen, wiceprezes wykonawczy pionu mobilności chronionej Patria, oświadczył, że udział Niderlandów wzmocni współpracę wokół wspólnej platformy mobilności chronionej. Według niego połączenie wspólnych wymagań z możliwościami lokalnego przemysłu może zapewnić uczestnikom interoperacyjne zdolności i długoterminowe bezpieczeństwo dostaw.

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