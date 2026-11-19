Нідерланди підписали технічну домовленість у межах багатонаціональної програми Common Armoured Vehicle System (CAVS), що стало першим кроком до вступу країни до цієї ініціативи. Документ підписали на стенді Міністерства оборони Нідерландів під час виставки NIDV Exhibition Defence & Security 2026 у Роттердамі.

Підписання у Роттердамі

Від імені Нідерландів домовленість підписав державний секретар з питань оборони Дерк Босвейк. Підписання цієї домовленості є першим кроком до приєднання країни до CAVS. У разі вступу Нідерланди стануть восьмою державою-учасницею програми разом із Фінляндією, Латвією, Швецією, Німеччиною, Данією, Норвегією та Великою Британією.

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Співпраця в межах CAVS

За даними European Security and Defence, Нідерланди мають попередній досвід із машинами серії XA компанії Patria та вже тісно співпрацюють у сфері оборони з кількома країнами-учасницями CAVS, зокрема в межах JEF. Виконавчий віцепрезидент напряму захищеної мобільності Patria Юссі Ярвінен заявив, що участь Нідерландів зміцнить співпрацю навколо спільної платформи захищеної мобільності. За його словами, поєднання спільних вимог із можливостями місцевої промисловості може забезпечити учасникам сумісні спроможності та довгострокову безпеку постачань.

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