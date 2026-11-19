Нидерланды подписали техническое соглашение в рамках многонациональной программы Common Armoured Vehicle System (CAVS), что стало первым шагом к вступлению страны в эту инициативу. Документ был подписан на стенде Министерства обороны Нидерландов во время выставки NIDV Exhibition Defence & Security 2026 в Роттердаме.

Подписание в Роттердаме

От имени Нидерландов соглашение подписал государственный секретарь по вопросам обороны Дерк Босвейк. Подписание этого соглашения является первым шагом к присоединению страны к CAVS. В случае вступления Нидерланды станут восьмым государством-участником программы наряду с Финляндией, Латвией, Швецией, Германией, Данией, Норвегией и Великобританией.

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Сотрудничество в рамках CAVS

По данным European Security and Defence, Нидерланды имеют предыдущий опыт эксплуатации машин серии XA компании Patria и уже тесно сотрудничают в сфере обороны с несколькими странами-участницами CAVS, в частности в рамках JEF. Исполнительный вице-президент направления защищённой мобильности Patria Юсси Ярвинен заявил, что участие Нидерландов укрепит сотрудничество вокруг общей платформы защищённой мобильности. По его словам, сочетание общих требований с возможностями местной промышленности может обеспечить участникам совместимые возможности и долгосрочную безопасность поставок.

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