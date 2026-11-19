Самцы мышей, которые в течение восьми дней наблюдали за драками других мышей, в последующих столкновениях оказались лучше подготовлены, чем особи без такого опыта. Они быстрее атаковали соперника, реже поворачивались к нему спиной и использовали похожие приемы, хотя все же уступали мышам, которые сами участвовали в драках. Об этом сообщает Ars Technica со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature.

Три группы мышей

Исследователи случайным образом распределили самцов на три группы: бойцов, наблюдателей и новичков. В течение восьми дней они проводили по три 10-минутные тренировки ежедневно. Новички в изоляции играли с игрушечными мышами, тогда как наблюдатели с возвышенной платформы смотрели на столкновения пар мышей через прозрачную перегородку. Такая конструкция позволяла им не только видеть, но и слышать и ощущать запах во время драк.

На девятый день все животные трижды по четыре минуты соревновались с опытным соперником. Столкновения записывали на видео для последующего анализа поведения. Авторы эксперимента создали условия, при которых победитель был крупнее, опытнее и находился в собственной клетке, а значит, имел территориальное преимущество.

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Изменения в активности мозга

Ученые также отслеживали активность мозга животных. Для этого возбуждающие клетки при активации пометили зеленым свечением, а тормозные — красным; в 12 взаимосвязанных участках мозга установили небольшие оптические волокна.

У мышей-наблюдателей паттерны мозговой активности изменились и во всех 12 участках стали больше похожи на показатели мышей-бойцов. Во время тренировок активность тормозных клеток у наблюдателей напоминала показатели бойцов, тогда как возбуждающие клетки были ближе к показателям новичков. В день испытания оба типа клеток у наблюдателей стали более похожими на показатели мышей, имевших непосредственный опыт драк.

Соавтор исследования Хорхе Ираведра-Гарсия из Принстонского университета объяснил, что наблюдение за агрессией оставляет в мозге след, который влияет на поведение животного в следующем конфликте. Исследователи отмечают, что еще предстоит выяснить, в какой степени такие результаты можно распространить на людей.

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