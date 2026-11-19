连续八天观察其他小鼠打斗的雄性小鼠，在之后的冲突中比没有这类经验的个体准备得更充分。它们攻击对手更快，更少背对对手，并使用了相似的技巧，不过仍不如亲自参与过打斗的小鼠。Ars Technica报道称，该研究发表于《自然》杂志。

三组小鼠

研究人员将雄性小鼠随机分为三组：打斗组、观察组和新手组。在八天内，它们每天进行三次、每次10分钟的训练。新手组隔离后与玩具小鼠玩耍，而观察组则从一个升高的平台上，透过透明隔板观看成对小鼠之间的冲突。这种设计让它们不仅能看见，还能在打斗时听见并闻到气味。

第九天，所有动物都与一名有经验的对手进行了三次、每次四分钟的较量。冲突过程被录像，以便随后分析行为。实验作者创造了这样一种条件：获胜者体型更大、经验更丰富，并且位于自己的笼子中，因此具有领地优势。

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脑活动的变化

科学家还追踪了动物的大脑活动。为此，兴奋性细胞在被激活时被标记为绿色发光，抑制性细胞则被标记为红色；12个相互连接的脑区中安装了小型光纤。

观察组小鼠的脑活动模式发生了变化，在全部12个脑区都变得更接近打斗组小鼠的指标。训练期间，观察组抑制性细胞的活动类似于打斗组的指标，而兴奋性细胞则更接近新手组的指标。在测试当天，观察组的两类细胞都变得更类似于具有直接打斗经验小鼠的指标。

普林斯顿大学的研究共同作者豪尔赫·伊拉韦德拉-加西亚解释说，观察攻击行为会在大脑中留下痕迹，并影响动物在下一次冲突中的行为。研究人员指出，仍需弄清这类结果在多大程度上可以推广到人类。

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