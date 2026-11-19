Samce myszy, które przez osiem dni obserwowały bójki innych myszy, okazały się lepiej przygotowane do późniejszych starć niż osobniki bez takiego doświadczenia. Szybciej atakowały przeciwnika, rzadziej odwracały się do niego plecami i stosowały podobne techniki, choć nadal ustępowały myszom, które same brały udział w bójkach. Poinformował o tym Ars Technica, powołując się na badanie opublikowane w czasopiśmie Nature.

Trzy grupy myszy

Badacze losowo podzielili samce na trzy grupy: walczące, obserwatorów i nowicjuszy. Przez osiem dni prowadzili codziennie po trzy 10-minutowe sesje treningowe. Nowicjusze bawiły się w izolacji zabawkowymi myszami, natomiast obserwatorzy z podwyższonej platformy patrzyli przez przezroczystą przegrodę na starcia par myszy. Taka konstrukcja pozwalała im nie tylko widzieć, ale także słyszeć i wyczuwać zapach podczas bójek.

Dziewiątego dnia wszystkie zwierzęta trzykrotnie, po cztery minuty, rywalizowały z doświadczonym przeciwnikiem. Starcia rejestrowano na wideo w celu późniejszej analizy zachowania. Autorzy eksperymentu stworzyli warunki, w których zwycięzca był większy, bardziej doświadczony i znajdował się we własnej klatce, a więc miał przewagę terytorialną.

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Zmiany aktywności mózgu

Naukowcy śledzili również aktywność mózgu zwierząt. W tym celu komórki pobudzające oznaczono zielonym światłem podczas aktywacji, a hamujące — czerwonym; w 12 wzajemnie połączonych obszarach mózgu zainstalowano małe włókna optyczne.

U myszy-obserwatorów wzorce aktywności mózgu zmieniły się i we wszystkich 12 obszarach stały się bardziej podobne do wskaźników myszy walczących. Podczas treningów aktywność komórek hamujących u obserwatorów przypominała wskaźniki walczących, podczas gdy komórki pobudzające były bliższe wskaźnikom nowicjuszy. W dniu testu oba typy komórek u obserwatorów stały się bardziej podobne do wskaźników myszy mających bezpośrednie doświadczenie w bójkach.

Współautor badania Jorge Iraivedra-Garcia z Uniwersytetu Princeton wyjaśnił, że obserwowanie agresji pozostawia w mózgu ślad, który wpływa na zachowanie zwierzęcia w kolejnym konflikcie. Badacze zaznaczają, że pozostaje jeszcze ustalić, w jakim stopniu wyniki te można uogólniać na ludzi.

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