Певец Iron Maiden Брюс Дикинсон 12 марта выпустит новый сольный альбом PsychoGod. Пластинку он анонсировал клипом на сингл Speaking in Tongues, который снял вместе с Лео Либерти, сообщает Rolling Stone.

Первая из пяти видеоисторий

В видео музыкант появляется вместе с группой в пустыне Невады, а также в оранжевой тюремной одежде после ареста по обвинению в торговле наркотиками в Лос-Анджелесе. Это обвинение является частью сюжета клипа, а не сообщением о реальном деле в отношении певца.

По словам Дикинсона, Speaking in Tongues — первая из пяти взаимосвязанных видеоисторий. Он описал этот цикл как кармическое путешествие, в котором каждый следующий ролик будет отдельным фильмом, а все части постепенно сложатся в общую историю.

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Запись в Studio 606

Дикинсон и его группа записали альбом вживую в Studio 606 Дейва Грола. В сессиях участвовали Девин Таунсенд, а также участники Sepultura Андреас Киссер и Деррик Грин. Грол, Слэш и музыканты Anthrax и Angra также посещали студийные сессии.

PsychoGod будет содержать 13 композиций, среди которых Necropolis, Eye of Sauron, Lucifer, No Rolling Stone и одноименная песня. Для использования имен персонажей из мира «Властелина колец» в композиции Eye of Sauron певец получил разрешение у представителей наследия Дж. Р. Р. Толкина. Релиз будет доступен на CD, двойной виниловой пластинке и в комплекте CD и Blu-ray с миксом Dolby Atmos и тремя музыкальными видео.

Дикинсон также запланировал сольные концерты в Европе между североамериканскими гастролями Iron Maiden. Его предыдущий сольный альбом The Mandrake Project вышел два года назад.

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