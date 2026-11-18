Amerykańska firma Textron zawarła ostateczną umowę w sprawie sprzedaży swojego segmentu przemysłowego za 1,2 mld dolarów podmiotowi powiązanemu z Kingswood Capital Management. Po sfinalizowaniu transakcji firma planuje skoncentrować się wyłącznie na działalności w sektorach lotniczym i obronnym, informuje AeroTime.

Zamknięcie transakcji jest oczekiwane w 2027 roku

Sprzedawane aktywa obejmują Kautex i Textron Specialized Vehicles, a także Pentatonic, E-Z-GO, PACE Technologies, TUG Technologies, Douglas Equipment, Premier, Safeaero, Ransomes, Jacobsen i Cushman. Zakończenie transakcji jest oczekiwane w pierwszej połowie 2027 roku, pod warunkiem uzyskania niezbędnych zgód regulacyjnych.

W kwietniu 2026 roku Textron ogłosił zamiar wydzielenia segmentu przemysłowego, aby skoncentrować się na kluczowych obszarach Textron Aviation, Bell i Textron Systems.

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Firma zostanie przemianowana na New Textron

Po zamknięciu transakcji firma będzie nosić nazwę New Textron. W jej skład wejdą marki Cessna i Beechcraft, wojskowe i komercyjne wiropłaty pod marką Bell, a także produkty i usługi lotnicze oraz obronne Textron Systems.

Dyrektor generalna Textron Lisa Atherton oświadczyła, że sprzedaż Industrial pozwoli wzmocnić strategiczne skupienie na rozwoju podstawowych obszarów działalności lotniczej i obronnej oraz zwracać kapitał akcjonariuszom. Według firmy New Textron oczekuje ponad 12 mld dolarów przychodów w 2026 roku i ma portfel zamówień o wartości 19 mld dolarów.

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