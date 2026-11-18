W Niderlandach organ certyfikacji pojazdów RDW zatwierdził aktualizację Tesla Assisted Driving — tak firma nazywa w Europie system FSD (Supervised). Przewiduje ona surowsze monitorowanie uwagi kierowcy, w tym wcześniejsze ostrzeżenia oraz wymóg trzymania rąk na kierownicy przy prędkości powyżej 130 km/h tam, gdzie zezwala na to prawo.

Według Electrek aktualizacja jest przeznaczona dla samochodów z komputerem HW4 i będzie rozpowszechniana zdalnie. Jeśli kierowca rozproszy się podczas manewru, system zaliczy to jako pełne naruszenie. RDW poinformował również o dodatkowych środkach przeciwko niewłaściwemu korzystaniu z systemu, nie ujawniając ich szczegółów.

Ograniczenia prędkości

Kierowca musi osobno potwierdzić ustawienie maksymalnej prędkości przekraczającej wartość wyświetlaną przez system: w tym celu należy przewinąć pokrętło sterowania w górę. Gdy samochód przekracza ograniczenie prędkości, odpowiedni znak na ekranie pulsuje na czerwono.

RDW przetestował aktualizację na własnym torze testowym i na drogach publicznych oraz oświadczył, że nie wykrył negatywnych ani nieprzewidzianych konsekwencji. Holenderskie zatwierdzenie zostało już uznane przez 10 innych krajów, w tym Finlandię. Ogólnoeuropejskie zatwierdzenie oczekuje na głosowanie komitetu przedstawicieli państw członkowskich UE.

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Podejście Tesli w USA

Jak zauważa publikacja, Tesla ostatnio złagodziła przypomnienia dla kierowców FSD w USA. Podczas zgromadzenia akcjonariuszy w listopadzie dyrektor generalny Tesli Elon Musk oświadczył, że firma faktycznie pozwoli na wysyłanie wiadomości tekstowych podczas jazdy z FSD w ciągu jednego–dwóch miesięcy. Miesiąc później, odpowiadając na pytanie właściciela samochodu o możliwość wysyłania wiadomości w FSD v14.2.1, powiedział, że zależy to od sytuacji na drodze.

Wysyłanie wiadomości tekstowych podczas prowadzenia pojazdu jest nielegalne w 49 stanach USA. FSD pozostaje systemem automatyzacji drugiego poziomu, a odpowiedzialność za prowadzenie samochodu, zgodnie z warunkami Tesli, spoczywa na kierowcy. W USA kierowcom FSD wolno nie trzymać rąk na kierownicy przy każdej prędkości od czasu przejścia Tesli na monitorowanie za pomocą kamery wewnątrz kabiny w 2024 roku.

Amerykańska Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w ramach analizy wypadków z udziałem FSD w warunkach ograniczonej widoczności, poprosiła Teslę o wyjaśnienie szeregu twierdzeń marketingowych, w tym wpisu Muska o wiadomościach tekstowych.

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