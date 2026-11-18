在荷兰，车辆认证机构RDW批准了Tesla Assisted Driving的更新——这是该公司在欧洲对FSD（Supervised）系统的称呼。该更新 предусматривает对驾驶员注意力进行更严格的监控，包括更早发出警告，以及在法律允许的地区车速超过130公里/小时时要求双手握住方向盘。

据Electrek报道，该更新面向配备HW4计算机的车辆，并将通过远程方式推送。如果驾驶员在操控过程中分心，系统将其计为一次完整违规。RDW还表示将采取额外措施防止不当使用该系统，但未披露具体内容。

速度限制

驾驶员必须单独确认设定高于系统显示数值的最高车速：为此需要向上滚动控制滚轮。当车辆超过限速时，屏幕上的相应标志会红色闪烁。

RDW在其自有测试场和公共道路上测试了该更新，并表示未发现负面或意外后果。荷兰的批准已得到另外10个国家承认，其中包括芬兰。全欧洲范围的批准仍等待欧盟成员国代表委员会投票。

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特斯拉在美国的做法

该媒体指出，特斯拉最近在美国放宽了对FSD驾驶员的提醒。在11月的股东大会上，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克表示，该公司实际上将在一到两个月内允许驾驶员在使用FSD行驶期间发送短信。一个月后，在回答一名车主关于能否在FSD v14.2.1中发送消息的问题时，他表示这取决于道路情况。

在美国49个州，驾驶时发送短信是违法的。FSD仍然是二级自动化系统，根据特斯拉的条款，驾驶车辆的责任由驾驶员承担。自特斯拉于2024年改用车内摄像头监控后，美国FSD驾驶员在任何车速下都可以不将双手放在方向盘上。

美国国家公路交通安全管理局在分析低能见度条件下涉及FSD的事故时，要求特斯拉解释多项营销声明，其中包括马斯克关于短信的帖子。

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